مصر | تحويلات مرورية بجامعة الدول بسبب المترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحويلات مرورية بجامعة الدول بسبب المترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية، بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان، لرصد أي كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال، لحين انتهائها في المدة المحددة لها.

وفى ذات السياق فإن المسافة تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر في الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبري ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية، مع شارع محي الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإداري في اتجاه ميدان النصر.