مصر | قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج 650 كيلو دقيق مدعم في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بيعه في السوق السوداء.. إحباط ترويج 650 كيلو دقيق مدعم في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 111 قضية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 26 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 17 إدارة منشأة بدون ترخيص، 15 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 25 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، 14 انتاج خبز ناقص الوزن، 13 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفة تجميع واستيلاء علي ( دقيق بلدي ) مدعم من قبل الدولة باجمالي 650 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

في رابع أيام الشهر المبارك.. مباحث التموين تشن حملات على محلات الجزارة



قامت إدارة مباحث التموين بالجيزة بحملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع لجنة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية استهدفت دائرة قسم شرطة الجيزة.

وأسفرت عن:

- ضبط سائق ومالك سيارة لبيع اللحوم – لعرضهما وبيعهما كمية من اللحوم المستوردة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية، وذلك حال تواجدهما بشارع البحر الأعظم، وبحوزتهما كمية من اللحوم المستوردة وزنت (125 كيلو جرام ).

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- ضبط صاحب ثلاجة لحوم (بدون ترخيص) – لقيامه بتجميع الماشية النافقة والمريضة وختمها بأختام مقلدة لإيهام المواطنين أنها صالحة للإستخدام، حيث تم ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى وبها تغير فى خواصها الطبيعية، وزنت (500 كيلو جرام – عدد 2 ختم مقلد لختم اللحوم ).

- ضبط صاحب محل جزارة – لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت ( 115 كيلو جرام ).

- ضبط صاحب محل جزارة – لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت ( 30 كيلو جرام ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.