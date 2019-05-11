مصر | في حملات أمنية.. ضبط 21 قضية مخالفة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات أمنية.. ضبط 21 قضية مخالفة بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 210 كرسى – 65 ترابيزة- 75 قلب شيشة –6 إستاند– 3 كوريك–1عربة يد – 8 أسطوانة غاز – 2 ونش – 3 ثلاجة – وبلع إجمالي المضبوطات 375 حالة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 3 حكم جزئى – 4 اشتباه–10 غرامات- 4 تسول- وبلغ إجمالي المضبوطات 21 قضية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

العبوة بـ 100 جنيه.. كواليس إحباط 3 أطنان زيت زيتون مهدرج بأكتوبر



كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تفاصيل مداهمة مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الزيتون المغشوش، بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 اكتوبر، وتبين أن صاحب المصنع، يقوم بخلط زيت القلي المهدرج" زيت الأولين"، بـ " زيت الزيتون"، وبيعه بالأسواق على أنه زيت زيتون، بسعر 100 جنيه للعبوة الواحدة، زنة لتر.

وبالعرض على اللواء مصطفى البكري مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومداهمة المصنع المشار إليه، والتحفظ على المضبوطات المتواجدة داخله، ومصادرتها.

وتم القيام بحملة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالتنسيق مع مفتشي التموين والأغذية بوزارة الصحة، ومداهمة المصنع المشار وضبط المتحري عنه، وبالتفتيش عثر على 16 ألف عبوة زيت طعام معبأ داخل عبوات ومجهزة للبيع، وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 3 أطنان، وتم التحفظ على المضبوطات، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.