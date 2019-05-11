السيسي يتفقد منطقة النخيل بنهاية محور المشير

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب صلاة الجمعة ظهر اليوم، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين علي جوانب الطريق. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة على نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم.
وأوضح راضي، أن الرئيس تفقد أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة الذي كان يفترش الطريق من قبل حرصا علي سلامته ولتوفير عمل له.كان الرئيس السيسي قد أدى صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تم تشييده حديثا بناءً علي توجيهاته إيذاناً بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لحوالي
وأوضح راضي، أن الرئيس تفقد أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة الذي كان يفترش الطريق من قبل حرصا علي سلامته ولتوفير عمل له.
كان الرئيس السيسي قد أدى صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تم تشييده حديثا بناءً علي توجيهاته إيذاناً بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لحوالي 400 مصلي واطلق عليه "مسجد الحي القيوم".
وتعدد نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح عددا من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، وعقد اجتماعا لمتابعة جهود تحسين خدمات الري والكهرباء، وآخر لمتابعة تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، واستقبل رئيس البنك الدولي وغيرها.
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