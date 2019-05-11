انت الان تتابع حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 18 32شبين الكوم 17 32طنطا 16 31دمنهور 16 30الإسكندرية 15 29بلطيم 16 27مطروح 15 25السلوم 16 23سيوة 18 36بورسعيد 16 25دمياط
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 32
شبين الكوم 17 32
طنطا 16 31
دمنهور 16 30
الإسكندرية 15 29
بلطيم 16 27
مطروح 15 25
السلوم 16 23
سيوة 18 36
بورسعيد 16 25
دمياط 17 25
الزقازيق 17 32
الإسماعيلية 14 31
السويس 16 31
العريش 14 26
رفح 14 26
رأس سدر 16 30
نخل 09 30
نويبع 20 31
طابا 14 30
كاترين 12 26
الطور 20 32
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 20 33
مرسى علم 18 34
الفيوم 16 33
بنى سويف 16 33
المنيا 16 33
أسيوط 17 33
سوهاج 19 33
قنا 19 33
الأقصر 18 34
أسوان 20 35
أبو سمبل 19 35
الوادي الجديد 16 34
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 31
حلايب 22 28
رأس حدربة 21 29
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