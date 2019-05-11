حقيقة لافتات «اتجوزني بقى يا احمد» في شوارع بنها

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لافتات مجهولة فى شوارع بنها.. حالة سخرية وغضب على مواقع التواصل الاجتماعى ومن الأهالى.. تحرك فوري من الأجهزة لإزالتها.. اتصال هاتفي يكشف سرها

بدون مقدمات وجد أهالي مدينة بنها ليلة أمس الخميس، لافتات معلقة على عروق خشبية كالتى تستخدم فى السرادقات فى شوارع منطقة الأهرام وبنها الجديدة، تحمل عبارة "اتجوزني بقى يا احمد"، وانتشرت الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسط حالة من الغضب والاستياء والحيرة والتساؤل حول مصدر اللافتات ومن وراءها، وطالب المواطنون الأجهزة التنفيذية بإزالتها فورا والكشف عن مصدرها واتخاذ إجراءات رادعة ضد صاحبها، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه التعدى على حرمة الشارع.

ثورة فيسبوك سادت حالة من ردود الأفعال والتعليقات الساخرة والغاضبة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقب تداول صور اللافتات المعلقة في مواجهة إدارة النجدة ببنها في شارع فريد ندا ونهاية كورنيش النيل. وهاجم رواد موقع التواصل تصرف تعليق اللافتة باعتبارها لا تتماشى مع العادات ودليلا على تدني الأخلاق،

ثورة فيسبوك سادت حالة من ردود الأفعال والتعليقات الساخرة والغاضبة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عقب تداول صور اللافتات المعلقة في مواجهة إدارة النجدة ببنها في شارع فريد ندا ونهاية كورنيش النيل. وهاجم رواد موقع التواصل تصرف تعليق اللافتة باعتبارها لا تتماشى مع العادات ودليلا على تدني الأخلاق، وطالبوا بإزالتها فورا، مطالبين بالكشف عن هوية من علَّقها. تضامن مع الحب تضامن مع الحب تضامن العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مع صاحب اللافتة المجهولة، معتبرين أن الإعلان عن الحب وطلب الزواج بهذه الطريقة كسر كل مقاييس العشق لدى الشباب، معتقدين أن من علقتها فتاة أرادت التعبير لحبيبها عن مدى حبها له وتمسكها به فلجأت لهذه الطريقة، لتؤكد للجميع أن الحب أقوى من المستحيل. Advertisements تحرك الأجهزة تحرك الأجهزة فور تداول الأخبار وصور اللافتات وورود عدة شكاوى تليفونية، تحركت أجهزة مجلس مدينة بنها برئاسة حمدى سلامة رئيس المدينة، الذى وجه تعليمات لإدراتى الإشغالات والإعلانات بإزالة اللافتات فوراً دون أى تردد واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من قام بتعليق هذه اللافتات عن طريق رصدهم بالكاميرات المنتشرة في المنطقة. مكالمة تكشف السر مكالمة تكشف السر خلال قيام مجلس المدينة والشرطة بجمع المعلومات حول اللافتات التى علقها مجهولون في شوارع المدينة وتفريغ الكاميرات بالشوارع تلقى حمدى سلامة رئيس المدينة اتصالا هاتفيا من شخص "م.ف "، مسؤول عن صفحة فيسبوك، ومعه آخرون يعملون سماسرة لشركة عقارات جديدة بالمدينة وأخبره أنهم من قاموا بتعليق اللافتات كإعلان تشويقى لتسويق وحدات سكنية يجري إنشاؤها، وأنهم كانوا سيعلنون عن التفاصيل بعد أيام. مصادرة اللافتات مصادرة اللافتات أصدر حمدى سلامة، رئيس المدينة، تعليمات بمصادرة البانرات والعروق الخشبية واللافتات الخاصة بالفراشة المعلق عليها اللافتة ودفع غرامة حال رغبة صاحبها فى تسلمها، وطالب من هاتفه بالتقدم بأوراق الشركة وطلب رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية من جانب لجنة إدارة الإعلانات بالمحافظة حال رغبته فى الإعلان بشكل صحيح بشوارع المدينة بالحصول على ترخيص، ولن يسمح له بالقيام بالدعاية بهذا الشكل مرة أخرى مهما كان. لجنة للإعلانات لجنة للإعلانات كان الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، قد أصدر القرار رقم 423 لسنة 2018 بإنشاء إدارة للإعلانات برئاسة سمير محمد صبحى، وتكون مهمة هذه الإدارة تنظيم وإدارة منظومة الإعلانات بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإعلانات تحت إشراف الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة. كما أصدر المحافظ، القرار رقم 611 لسنة 2018، بتشكيل لجنة عليا للإعلانات برئاسة الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديرى عموم الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى والشئون الاقتصادية والمتابعة ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشئون الهندسية والكهرباء والمكتب الفنى والتطوير الحضرى والعشوائيات ومدير إدارة الإعلانات. وتكون مهمة اللجنة وضع الأسس والمعايير الخاصة بإدارة منظومة الإعلانات بالمحافظة في ضوء الأسس والمعايير الفنية الصادرة عن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى للإعلانات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بطرح حق الامتياز للإعلانات داخل نطاق المحافظة وفقا للقانون واعتماد تصنيف شوارع ومناطق المحافظة لدرجات نوعية وتوحيد أداء المنظومة بالوحدات المحلية، ولها أن تتخذ ما يلزم من قرارات وتوصيات لأداء المنظومة عملها على أكمل وجه.

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