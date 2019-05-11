شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط السيسي .. الأبرز في صحف السبت 11 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وعددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام: فمن جهتها، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمى والتنسيق الحضارى لمنطقة النخيل في نهاية محور المشير على نحو يخدم أهالى المنطقة، ويوفر فرص عمل لهم.

وأضافت الصحيفة إن توجيهات الرئيس جاءت خلال قيامه، أمس بعد صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل، التي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق، التي قامت بتوسعة حرم الطريق، وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين على جانبى الطريق.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس تفقد، خلال الجولة، أحد المتاجر التي كان قد وجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالى المنطقة كان يفترش الطريق، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له.

وأوضح راضى أن الرئيس صلى ركعتين بالمسجد الجديد في منطقة النخيل، الذي تم تشييده حديثا بناء على توجيهاته، وذلك إيذانا بافتتاحه رسميا، ويتسع لنحو ٤٠٠ مصل، وأطلق عليه اسم مسجد «الحى القيوم».

وفي الشأن المحلي، ذكرت (الأهرام) أن الهيئة العربية للتصنيع وقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، لتوفير الطلمبات اللازمة لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية المشاركة في تعميق التصنيع المحلى لطلمبات المياه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلى، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل تحالف مصرى لإنشاء مصنع للطلمبات لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطلمبات لكل الجهات العاملة في مجالات المياه والصرف الصحى، وتوفير احتياجات السوق المصرية وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الأهرام) أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اتهم، أمام اجتماع في الأمم المتحدة حضره مبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات أمس، الولايات المتحدة بأنها تصوغ خطة لاستسلام الفلسطينيين لإسرائيل وليس اتفاقا للسلام، في إشارة لخطة «صفقة القرن» المقرر الكشف عنها بداية يونيو المقبل.

وقال المالكي، خلال الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الفلسطينيين لا يملكون رفاهية عدم الانخراط في أي جهود للسلام، لكن جهود الإدارة الأمريكية لا يمكن وصفها بجهود للسلام ولا ترقي إلى ذلك مع الأسف. وأضاف أن كل شيء يشير حتى الآن إلى أنها ليست خطة للسلام لكنها شروط للاستسلام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قدر من المال يمكنه أن يجعل هذا مقبولا.

أخبار اليوم: من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام عقب أداء صلاة الجمعة أمس، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتي تم تطويرها من جانب الشركة الوطنية للطرق التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين على جوانب الطريق.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس وجه باستمرار التوسع في عملية التطوير الخدمي والتنسيق الحضاري للمنطقة على نحو يخدم أهالي المنطقة ويوفر فرص عمل لهم.

وأشارت إلى أن الرئيس تفقد أحد المتاجر التي سبق ووجه بتشييدها وتسليمها لمواطن من أهالي المنطقة كان يفترش الطريق من قبل، وذلك حرصا على سلامته ولتوفير عمل له، و‎كان الرئيس قد أدي صلاة الجمعة بالمسجد الجديد بمنطقة النخيل الذي تم تشييده حديثا بناءً على توجيهاته، وذلك إيذاناً بافتتاحه رسميا، حيث يتسع لنحو ٤٠٠ مصلي وأطلق عليه «مسجد الحي القيوم».

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزراء تجارة وصناعة مصر والأردن والعراق اتفقوا على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك، بما يحقق التكامل بين الدول الثلاث، وفق جدول زمني محدد، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك خلال اجتماعات الوزراء الثلاثة بالأردن في إطار متابعة تنفيذ نتائج القمة الثلاثية التي استضافتها مصر خلال مارس الماضي، وضمت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والدكتور عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم)، أن حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدت خلال الساعات الماضية ولوحت واشنطن بإرسال حاملة الطائرات «ابراهام لنكولن» إلى مضيق هرمز قبالة السواحل الايرانية؛ فيما رد الحرس الثوري برفض اجراء أي محادثات مع واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئولون أمريكيون ان الولايات المتحدة تستعد لإرسال قاذفتي قنابل جديدتين إلى المنطقة، واعادة نشر منظومة (باتريوت) الصاروخية.وفي المقابل واصلت ايران التصعيد، وقال نائب قائد الحرس الثوري الايراني إن طهران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة، وإن واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضد إيران.

الجمهورية: ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام عقب صلاة الجمعة أمس بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير، والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين على جوانب الطريق.

وفي موضوع آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الأزهر والعالم الإسلامي يحتفل غدا بذكرى مرور 1079 عاما هجريا على تأسيس الجامع الأزهر، والتي توافق السابع من رمضان كل عام بعد موافقة المجلس الأعلي للأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضحت الصحيفة أن الجامع الأزهر من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 عام وانشيء على يد جوهر الصقلي بعد فتح القاهرة عام 970 ميلادية بأمر من المعز لدين الله الذي أمر ببناء مسجد كبير في المدينة الجديدة وقام بارساء حجر أساسه في 14 رمضان عام 359 هجرية «970 ميلادية» وأتم بناءه في عامين فكان بذلك أقدم اثر فاطمي قائم بمصر وأول جامع ينشأ في القاهرة مدينة الألف مئذنة.

وأشارت إلى أن الجامع الأزهر يضم جامعة تعد الأولي في العالم الإسلامي في تدريس المذهب السني والشريعة والقانون الإسلامي.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن وفد البنك الدولي برئاسة ميكاو روتكوفسكي مدير برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف اطلع على الأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة لرعاية المصريين في الخارج وبناء جسور الثقة وتعزيز الانتماء للوطن والدور الفعال لسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» وتنظيم ملتقيات أبناء الجيل الثاني والثالث للتوعية بالأمن القومي بالتعاون مع كافة الجهات لحل المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج وتقديم السند والعون لأي مصري يتعرض لأزمة ما بأي دولة والاعداد لاطلاق النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» في أواخر يوليو المقبل تحت شعار «مصر تستطيع بالاستثمار» .

وأضافت أن الجانبين ناقشا اقتراح تنظيم البنك الدولي مؤتمرا دوليا بمصر حول إدارة الهجرة وتحويلات المغتربين يناقش كيفية ادارة ملفات الهجرة الآمنة والتوظيف الأمثل لتحويلات المغتربين، كما ناقش الجانبان جهود الحد من الهجرة غير الشرعية والمساهمة في تحقيق أهداف المعهد الدولي للهجرة والاستفادة من برامج البنك في هذا المجال.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (الجمهورية) أن إيران تواصل التصعيد المتبادل مع الولايات المتحدة الأمريكية التي دعت النظام في طهران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد لكن طلبها قوبل بالرفض.

وأضافت أن الرد الإيراني على تصريح ترامب عندما أعلن أنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران لم يتأخر،وقال نائب الحرس الثوري الإيراني أمس إن بلاده لن تجري محادثات مع أمريكا. مضيفاً أن واشنطن لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الجمهورية) أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لا يزال مصراً على استفزاز أمريكا، حيث أمر جيش بلاده أمس بتنفيذ مناورة على شن «ضربة بعيدة المدي»، في ظل تصاعد التوتر بسبب الاختبارات الصاروخية التي أجرتها بيونج يانج مؤخراً ويبدو أنها تجهيزات لنظام صاروخي متطور جديد.