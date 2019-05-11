شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الأخبار المتوقعة 11 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية غدا الأحد؛ للتسهيل على طلاب الثانوية العامة.

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يكرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019.

تبدأ شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تسيير أولى رحلاتها لنقل المعتمرين من مطارات: القاهرة الدولي وبرج العرب بالإسكندرية والأقصر، إلى مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لأداء عمرة شهر رمضان، والتي من المقرر تسيير نحو 500 رحلة جوية؛ لنقل المعتمرين وعودتهم، خلال الفترة من 11 مايو الجاري، وحتى 20 يونيو المقبل.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون».