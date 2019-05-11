شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوط هيئة النقل الجديدة بالقاهرة العاملة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العاصمة إقبال كبيراً من المواطنين خلال الشهر الكريم خاصة المساجد بشكل عام ومساجد آل البيت، والمزارات السياحية والمشهد الحسينى، حيث دفعت هيئة النقل العام بالقاهرة بـ 24 خط جديد لخدمة تلك المناطق بما يقارب 140 أتوبيسا.

وتعمل الخدمة الجديدة بداية من الثامنة عقب موعد الإفطار، وحتى بعد صلاة الفجر، لتنقل المصلين من المساجد، وسعر التذكرة 5 جنيهات لكل الخطوط، وتنتهى هذه الخدمة بانتهاء الشهر الكريم.

ويعرض ”الخليج 365” خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة، والتى ستخدم المناطق الدينية والسياحية خلال شهر رمضان.

1- "التجمع الثالث، العباسية العتبة"

2- "الحى العاشر، التبة، عباسية، عتبة".

3-"الحى الثامن التبة، الحى السادس، الاتوستراد، السيدة نفيسة". 4- "عبد المنعم رياض، باب الخلق، السيدة زينب، جامع عمرو".

5-" السلام اسبيكو، جسر السويس، عبد المنعم رياض ".

6-" المسلة الجديدة، مسطرد، أحمد حلمى، السيدة زينب، جامع عمرو".

7-"شبرا الخيمة، شارع شبرا، العتبة، الدراسة".

8-"المسلة الجديدة، باب الشعرية، جامع عمرو".

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9-"المطرية، ميدان الساعة، الأتوستراد، السيدة عائشة، القلعة ".

10-" جامع عمرو، الإمام الليثى، باب الخلق، عتبة، رمسيس، المظلات".

11-" وراق العرب، الكيت كات، عتبة، الدراسة".

12-" إمبابة، جامعة القاهرة، السيدة عائشة، الأباجية".

13-" المظلات، شبرا، عتبة، الدراسة".

14-" إبراهيم بك، شبرا، عتبة، القلغة".

15-" الأميرية، حدائق القبة، صلاح سالم، القلعة ".

16- " ميدان الجيزة، السيدة زينب، بور سعيد، عتبة ".

17- " المنيب، جيزة، السيدة عائشة، صلاح سالم، عباسية".

18-" البساتين، السيدة عائشة، السيدة زينب، عتبة".

19-" إمبابة الكيت كات، ك اكتوبر، اسعاف، رمسيس".

20-" بولاق الدكرور، التحرير، بور سعيد، عباسية".

21-" النزهة الجديدة، عباسية، عبد المنعم رياض ".

22-" وراق الحضر، التحرير، السيدة عائشة، جامع عمرو ".

23- " القطامية، فم الخليج، إمبابة".

24-" جامع عمرو، عتبة، رمسيس، دوران شبرا ".