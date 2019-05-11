شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 إلكترونيا اليوم السبت، قبل أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس غدا الأحد 12 مايو 2019.

يتم توزيع أرقام جلوس الطلاب دون أي مقابل مادي، وفي حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديلا مقابل مبلغ 30 جنيهاً فقط، إذ أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدى الامتحان فيها.