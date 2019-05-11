شكرا لقرائتكم خبر عن 757056 طالبا بالدبلومات الفنية يبدأون اليوم الامتحانات العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق امتحانات العملى للدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية اليوم السبت 11 مايو الجارى على أن تنطلق الاختبارات التحريرية 18 من نفس الشهر.

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وتبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى)، 757056 طالب وطالبة، حيث إن طلاب التعليم التجارى (260200) طالب/طالبة، وإجمالى طلاب التعليم الفندقى (21864) طالب/طالبة، والزراعى (98775) طالب/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالب /طالبة.

ومن المقرر أن تجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث إن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية ( 132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.