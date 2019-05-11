شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جديدة من "الأعلى للجامعات" لتحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للجامعات خطة مقترحة لتحسين التصنيف الدولى للجامعات المصرية، تكونت هذه الخطة من عدد من الخطوات والمتطلبات أولها متابعة خريجى الجامعة الفائزين بجائزة نوبل، وحصر الفائزين بجائزة المجال فى الرياضيات منذ إنشائها والتواصل مع خريجى الجامعة للإفادة عن أى جوائز دولية تم الفوز بها أو أى مناصب كبرى تم تقلدها، وكذلك حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية.

وتضمنت الخطة العمل على زيادة النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى المجالات الدولية، والعمل على زيادة عدد استشهادات النشر الدولى فى جميع فروع العلوم فى كبرى المجلات الدولية والعمل على حصر أعداد هيئة التدريس وزيادة البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولى المتقدم، والعمل على استمرار مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات العلمية الدولية الكبرى.

وتضمنت الخطوات العمل على استمرار مشاركة الطلاب فى المسابقات العلمية الدولية الكبرى وإبراز العمق التاريخى للجامعة وكلياتها وإضافة جميع نقاط القوة التاريخية والمعاصرة على موقعها الإلكترونى، مثل سنوات الإنشاء وأبرز الخريجين والدور المجتمعى والدور الثقافى وغيرها، وكذلك العمل على حصر أعداد الطلاب فى جميع المراحل، وكذلك حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس المصريين مزدوجى الجنسية وأعداد أعضاء هيئة التدريس الأجانب الزائرين والمنتسبين وزيادة المشاركة البحثية مع الجامعات العالمية ذات التصنيف الدولى المتقدم.

وكذلك العمل على زيادة المشاركة فى المشروعات البحثية الدولية، والعمل على حصر أعداد درجات الدكتوراه الممنوحة، وكذلك تقليل حالات المد الاستثنائى لفترات التسجيل وحصر وزيادة الدخل الكلى من الصناعى والابتكار والعمل على وضع مخطط لإنشاء وإدارة الحاضنات بأنواعها "ريادة أعمال تكنولوجية وصناعية"، وكذلك أودية العلوم والعمل على زيادة التبادل والتعاون الدولى فى كل المجالات، والعمل على زيادة براءات الاختراع المسجلة باسم الجامعة.