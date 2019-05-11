شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط على أجندة أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحكومة المصرية فى التواصل مع كل المنظمات الدولية العاملة فى مجال المياه، والتنسيق لعقد عدد من الأحداث رفيعة المستوى خلال أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل، منها اجتماع وزراء المياه فى منظمة التعاون الإسلامى الذى سيناقش فرص تمويل للمشروعات الخاصة بالمياه فى هذه الدول.

وتم التنسيق بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ليستضيف أسبوع القاهرة للمياه اجتماع وزراء المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بأفريقيا والتى تجمع 11 دولة، وتطرح عددا من مشروعات الربط بين دول القارة منها ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والقاهرة – كيب تاون، ومن المقرر أن تطرح هذه المشروعات للمناقشة فى أجندة الاجتماع خلال اسبوع القاهرة للمياه.

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كما تم التنسيق مع عدد من الجهات المانحة مثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لتنظيم عدد من الورش والجلسات الخاصة بتحديث طرق الرى واستخدام الرى الحديث، بالإضافة إلى الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وعدد من جهات التمويل.

ويأتى تنظيم أسبوع القاهرة للعام الثانى تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه" وهو مثلما يبرز التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وكيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص بالإجراءات والابتكارات والتكنولوجيا التى تجعلنا نواجه هذه التحديات ونواجه الندرة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى أطلق فى مارس الماضى مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنيه لقطاع المياه مع وزارة الموارد المائية والرى بميزانية إجمالية تبلغ 4.8 ملايين يورو كمنحة تهدف إلى رفع الكفاءات التقنية فى مجال المياه، وتبلغ مدته 30 شهرًا، ويساعد هذا المشروع الوزارة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الأمن المائى وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030 والخطة القوميه للموارد المائية 2037.