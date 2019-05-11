تعرف على أبرز توقعات امتحانات "التفكير النقدى" بجامعة القاهرة × 7 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان جامعة القاهرة، امتحان طلابها لأول مرة خلال امتحانات نهاية العام التى انطلقت ببعض الكليات لمادة التفكير النقدى التى أقرها مجلس الجامعة على جميع طلاب الجامعة، يرصد ”الخليج 365”، أهم التوقعات حول طبيعة الأسئلة بهذا المقرر. 1- امتحانات التفكير النقدى ستكون بنظام الـ"أوبن بوك" أو "الكتاب المفتوح". 2- هدف الأسئلة قياس قدرات الطلاب العلمية والبحثية والإبداعية فى التفكير النقدى. 3- الأسئلة ستطلب حلول عملية لمواجهة المشكلات والظواهر المختلفة . 4- يحاسب الطالب على استخدام الأسلوب العلمى الذى سبق وتدرب عليه فى الإجابة. Advertisements 5- لا توجد إجابة نموذجية واحدة لهذا النوع من الأسئلة ويتوقف على مقدرة الطالب على إقناع أستاذ المادة بفكره وقدرته على التفكير بشكل نقدى. 6- الامتحان سيكون لاختبار قدرة الطلاب على الفهم والتفكير. 7- يعتمد الامتحان على الأسئلة المفتوحة التى تقيس قدرة الطالب على التعبير والتفسير بشكل منطقى.

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