شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اختبارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعد غد الإثنين، وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، حيث إنه من المقرر أن تنتهى اختبارات الشهادة الابتدائية فى التاسع عشر من مايو، فيما تنتهى اختبارات المرحلة الإعدادية فى يوم 20 مايو الحالى.

وفى هذا الإطار تتواصل استعدادات المناطق الأزهرية لاختبارات الشهادات؛ حيث شدد رؤساء المناطق على ضرورة إنهاء جميع الاستعدادات قبل بدء الامتحانات، وتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب فى جو يسوده الهدوء، مع تذليل أية معوقات أمام الطلاب.