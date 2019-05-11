أخبار مصر | البدء في تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" أول يوليو المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدء في تنفيذ مبادرة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" أول يوليو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى لأكثر من 30 مليون سيدة أول يوليو المقبل وجميع الإجراءات الخاصة بالكشف والعلاج مجانية.

كما يتم حاليا توفير كافة اللوجستيات المتعلقة بتنفيذ الحملة، إذ يتم الآن وضع البرنامج الإلكترونى الخاص بتسجيل السيدات مع بدء المسح.

يشار إلى أن سرطان الثدى من أعلى السرطانات فى نسب الإصابة بين السيدات، حيث توفر الدولة برنامجا قوميا كبيرا لرعاية صحة المرأة بما فيها سرطان الثدى من خلال توفير آليات الكشف والعلاج.البدء فى تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو المقبل