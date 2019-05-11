انت الان تتابع بيض وفول وجبنة بـ900 جنيه.. فاتورة سحور تثير الجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نشر أحد الأشخاص على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل فاتورة سحور بأحد المطاعم في حي المهندسين، حيث وصلت تكاليف السحور لأربعة أفراد 926 جنيها. واستعرض صاحب الفاتورة الصورة مداعبا من يريد السحور في مطاعم خارج البيت، وأثارت هذه الصورة ردرود فعل كثيرة وحصلت على تعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد قراءة تفاصيل السحور، وهي «فول، بطاطس، جبنة بطماطم، بيض، عسل أبيض، مياه»، وفي نفس الوقت أصدرت إدارة هذا المطعم بيانا أوضحت فيه تصنيف المطعم من حيث عدد النجوم ووضع أسعاره تحت إشراف وزارة السياحة.

رغم أن الأمر متروك للعرض والطلب، واختيار كل شخص ما يريد وفق إمكاناته واحتياجاته، فإن تفاصيل الفاتورة أثارت سخرية كثيرين ووضح ذلك في تعليقاتهم. وردت إدارة المطعم على سخرية مواقع التواصل الاجتماعي وقالت في بيان صحفي إن «المطعم خاضع للإشراف السياحي ومصنف سياحيا أربعة نجوم ومعتمدة أسعاره من قبل وزارة