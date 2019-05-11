شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة أوراق امتحانات ثانوية أزهرية بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج، جهودها لكشف غموض واقعة سرقة أوراق إجابة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي من داخل معهد شندويل البلد بمركز المراغة، بسوهاج، وسرقة ملفات طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي وجهاز كمبيوتر.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ بسرقة أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وسرقة ملفات الطلاب للصفوف الثلاثة الثانوية، وكذلك جهاز كمبيوتر من داخل معهد قرية «شندويل البلد» الأزهرى بدائرة المركز، عقب كسر باب غرفة شيخ المعهد وحجرة كنترول الإمتحانات بالمعهد.

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فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص أن عامل المعهد ذهب إلى المسجد لأداء صلاة العصر، وعقب عودته اكتشف كسر غرفة شيخ المعهد وغرفة الكنترول وسرقة الأوراق، وأبلغ العامل الشرطة التي حضرت للمعهد ويجري فحص الواقعة، وتبين سرقة جهاز كمبيوتر من غرفة الكنترول وكذلك سرقة ملفات الطلاب للصفوف الثلاثة.

وأكد مصدر بالأزهر أن أوراق الإجابة المسروقة تم تصحيحها ورصدها والنتائج موجودة داخل المعهد.

فيما أكد الدكتور محمد حسين، وكيل مشيخة الأزهر بسوهاج، أن الواقعة محل فحص وتحقيق، وسيتم عرض نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.