شكرا لقرائتكم خبر عن جدل عقب طلب طارق شوقى اعتمادات إضافية: خبراء: التعليم يحتاج موارد.. والمنظومة دون ملامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن عدم قدرته على استكمال مشروعات تطوير «الثانوية التراكمية» في ظل الميزانية الحالية، المُقدَّرة بـ99 مليار جنيه، مطالبًا بزيادة 11 مليار جنيه بعيدًا عن الأجور والنفقات، حالة من الجدل بين خبراء التعليم بين مؤيد للوزير ومعارض له.

وقالت الدكتورة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن خطة تطوير التعليم الحالية هي بمثابة نقلة حضارية ستؤدى إلى نهضة نوعية في المعرفة والثقافة لدى الطلاب، ويجب توفير النفقات الخاصة لها، لكن الوزارة تعجلت في تطبيقها، وكان يجب أن ترصد أولًا تمويل التطوير لمدة 5 سنوات على الأقل، لافتة إلى أن مدارس النيل وقعت في الخطأ نفسه من قبل، حيث اعتمدت على منحة من اليونسكو، وعندما انتهت المنحة بعد 5 سنوات توقفت معظم نشاطات المدارس بسبب عدم وجود تمويل.

وأضافت «نصر» أن الموازنة الجديدة لـ«التربية والتعليم»، والمقررة بـ99 مليار جنيه، غير كافية بالمرة، خصوصًا أن الثلثين منها رواتب وأجور، وأن نصيب التطوير منها لا يتعدى 15 مليار جنيه، وأن العام الماضى كانت ميزانية التعليم 89 مليار جنيه، منها 10 فقط للتطوير، مؤكدة أن وزير التربية والتعليم طلب 138 مليار جنيه، شاملة الرواتب والأجور الجديدة، وجارٍ دراسة طلب الوزير في مجلس النواب، وقد يتم تخصيص 120 مليار جنيه لـ«التربية والتعليم»، بعيدًا عن زيادات الرواتب والتعاقدات الجديدة للمدرسين، وأنه في حالة عدم توافرها سيكون من الضرورى توفير 10 مليارات هذا العام و10 أخرى العام المقبل.

وشددت على أن مشروع التطوير سيتم توفير الموارد اللازمة له بأى طريقة سواء من صندوق «تحيا مصر» أو غيره، خصوصًا أن المشروع يلاقى دعم القيادة السياسية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه أطلق على 2019 «عام التعليم».

وأشارت إلى أن اللجنة زارت عدة أماكن، منها الجيزة وأسوان، ولاحظت أن شبكات الإنترنت ضعيفة، والكهرباء تنقطع، لأنها تعمل بالكروت الذكية، ولا توجد موارد مالية لشحنها في العديد من الأماكن، لذلك يجب مراعاة هذا الأمر وإيجاد حلول جذرية له من خلال التنسيق بين الوزارات، التي منها الكهرباء والاتصالات والمالية، بعمل تسويات وعدم قطع الخدمة بأى حال من الحالات في مؤسسات التعليم.

وتابعت: «هى كلها حكومة في حكومة في بعضها، وماينفعش التعامل بهذا النهج».

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وطالب الدكتور مصطفى النشار، الخبير التربوى، بتفعيل المادة 19 من الدستور، والتى تنص على أنه «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية»، مؤكدًا أنه في حالة تطبيق هذه المادة ستنتهى كل مشاكل التعليم.

وأكد أن الرئيس السيسى سيحل كل المشاكل المتعلقة بمشروع التطوير لأنه يلاقى اهتمامه، ولذلك أصبح استراتيجية للدولة، خصوصًا أنه سيكون نهضة كبيرة في مجال التعليم المصرى.

وقال «النشار»: «لا مانع من الاقتراض لأن المردود سيكون مجديًا وقويًا، ولابد من توفير الميزانيات اللازمة فورًا، وتحت أي بند من البنود، وأقترح بيع المنشآت الحكومية التي تقع في نطاق وسط البلد لصالح العملية التعليمية بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

في المقابل، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير في المركز القومى للبحوث التربوية، إن الدولة في كارثة تعليمية، ووزير التربية والتعليم أهدر 4 مليارات جنيه على «التابلت»، بتوصيات من البنك الدولى، دون أن يعلم هل سيتم استخدامه أم لا ودون وجود أي خطة مدروسة.

وأضاف «مغيث»: «الاستفادة التي يتم الحديث عنها هي شكلية فقط، ولا علاقة لها بالمناهج»، مطالبًا الوزير بالكشف عن خطة التطوير الجديدة، متضمنة المنهج والوسائل والأهداف والفلسفة والخطة الزمنية والتقويم والتمويل، من خلال دراسة يتم الإعلان عنها، وتكون متكاملة، تتكون من حوالى 12 صفحة، وتكون موجودة على موقع الوزارة، وتتم مناقشتها وأخذ الآراء حولها، معتبرًا أن المنظومة عبارة عن «شو إعلامى».

وتابع: «لا توجد منظومة جديدة للتعليم من الأساس كى يطلب الوزير لها 11 مليار جنيه، ولو كانت هناك منظومة لكان بالتأكيد سيتم عرضها على مجلس الوزراء ووزير المالية، ولم تكن تحتاج المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية لها، فلا أحد يتصور أن (التابلت) سيكون هو النقلة التعليمية الحديثة المنتظرة لأنه عبارة عن وسيلة تفاعل بين الطالب والمعلم، لكن تطوير التعليم يقوم على تطوير المنهج والمعلم والمبنى والمعمل وتوفير الميزانية من البداية لذلك».

واعتبر الدكتور مجدى العدوى، الخبير التربوى، أن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من مشروعات تطوير هو مشروع جامد ولا توجد أي ملامح به، مؤكدًا أنه يصلح حال التعليم بعمليات الترقيع، والدليل على ذلك أن الطلاب مازالوا خارج المدرسة، وأن التعليم لا يزال ينحصر في الدروس الخصوصية والسناتر، وأن المناهج لم يتم تطويرها، كما يوجد خلل إدارى، ولا توجد خطة للأنشطة.

وأشار «العدوى» إلى أن خطط تطوير التعليم التي عكف عليها الخبراء موجودة ومعلومة لدى المتخصصين، وتتلخص في أن تكون المرحلة الابتدائية للتأسيس، وهى «الفرشة الثقافية العامة»، والمرحلة الإعدادية للتصنيف والتخصص والتقسيم، أما المرحلة الثانوية فهى لدراسة وتركيز كل طالب في مجاله، وتكون المرحلة الجامعية مرحلة تكميلية.