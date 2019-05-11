شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للتوصل لمرتكبى ذبح سلاحف نادرة فى البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تشكيل لجنة بيئية مكونة من محميات البحر الأحمر، والإدارة العامة لشؤون البيئة التابعة للمحافظة، وشرطة البيئة بالمحافظة، لتحديد ومعرفة ملابسات واقعة العثور على 3 سلاحف بحرية نافقة في جزيرة أبومنقار.

وكشفت مصادر بيئية بقطاع محميات البحر الأحمر أنه تم العثور على 10 سلاحف مذبوحة في أقل من 3 أشهر بمناطق خليج السلاحف وشاطئ شمال الأحياء وجزيرة أبومنقار، مشيرة إلى أنه لم يتم ضبط مرتكبى هذه المخالفات البيئية في أي واقعة، حيث إن هذه المخالفات تمثل انتهاكًا للحياة البحرية وقانونى البيئة والمحميات الطبيعية، وتهدد أهم الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض والمحظور صيدها أو بيعها، حسب اتفاقية صون وحماية الكائنات البحرية والبرية التي وقّعت عليها مصر، إذ تُعد السلاحف البحرية من أهم أدوات الجذب السياحى للملايين من هواة ممارسة رياضة الغطس. ورجح عدد من الغطاسين أن السلاحف تم ذبحها وانتزاع لحمها للغذاء وترك بقايا أعضاء جسمها.