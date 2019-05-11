شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى لأكثر من 30 مليون سيدة أول يوليو المقبل وجميع الإجراءات الخاصة بالكشف والعلاج مجانية. Advertisements ويتم حالياً توفير كافة اللوجستيات المتعلقة بتنفيذ الحملة، إذ يتم الآن وضع البرنامج الإلكترونى الخاص بتسجيل السيدات مع بدء المسح. يشار إلى أن سرطان الثدى من أعلى السرطانات فى نسب الإصابة بين السيدات، حيث توفر الدولة برنامجا قوميا كبيرا لرعاية صحة المرأة بما فيها سرطان الثدى من خلال توفير آليات الكشف والعلاج.

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