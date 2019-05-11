مصر | أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة 10 مايو 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة 10 مايو 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
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22:00
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طلائع الجيش
الأهلي
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22:00
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سموحة
فيورنتينا
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20:30
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ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
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15:30
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فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
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15:30
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بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
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17:00
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باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
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21:30
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الفتح
الشباب
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21:30
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التعاون
الإتفاق
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21:30
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الهلال
الحزم
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21:30
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النصر
الفيصلي
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21:30
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الأهلي