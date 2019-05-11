أخبار مصر | عبلة الكحلاوي عن أسامة الأزهري: "ابني وشيخي وعالم كبير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبلة الكحلاوي عن أسامة الأزهري: "ابني وشيخي وعالم كبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، إن مبادرة الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية بخصوص حب الوطن من مسجد الفتاح العليم.

وقالت الكحلاوي في حوار ينشر لاحقا: "الأزهري ابني وشيخي ربنا يحافظ عليه ومعه في كل مبادراته، هذا الرجل مخلص وأحسبه على خير وعالم كبير ولا أقول كلامي من فراغ، بيحب بلده بنقاء، لا هو متسلط ولا يفرض الأمر بسلطوية وكلامه يوجهه للناس بالحب والإخلاص".

وأوضحت أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ويمكن عن طريق بعض الجروبات والصفحات نشر الدين وحب الوطن .