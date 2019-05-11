انت الان تتابع دعاء اليوم الخامس في شهر رمضان الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
يستيقظ الصائمون فى رمضان كل يوم، على الدعاء وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، فأغلب الصائمين يحرصون على ختم القرآن الكريم كاملا خلال أيام الشهر الفضيل، وتحل نفحات الجمعة الأولى من رمضان، مع حلول اليوم الخامس للشهر الفضيل، فمن المستحب حسب ما يراه العلماء ورجال الدين، ترديد هذا الدعاء باليوم الخامس برمضان: "اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، واجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، واجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ".
ومن جانبه طالب الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، جموع الصائمين بضرورة استغلال شهر رمضان المبارك فى التقرب من الله تعالي بالصيام من المعصية والذنوب، فالصيام لا يكون عن الأكل أو الشرب أو الجنس، وغيرها من مفطرات رمضان، بل يكون صياما عن الشر والنميمة وكل فعل مخالف للشرع. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء
ومن جانبه طالب الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، جموع الصائمين بضرورة استغلال شهر رمضان المبارك فى التقرب من الله تعالي بالصيام من المعصية والذنوب، فالصيام لا يكون عن الأكل أو الشرب أو الجنس، وغيرها من مفطرات رمضان، بل يكون صياما عن الشر والنميمة وكل فعل مخالف للشرع.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ«التحرير»، أن الدعاء مستحب فى كل أيام رمضان، وبجميع الأدعية، شريطة الخشوع والإتقان فى العمل بالقول والفعل، وأن تكون على يقين الإجابة والقبول، مشددا على أن هناك أوقاتا مستحبة بها الدعاء، منها عند وقت الإفطار، وفى الثلث الأخير من الليل، وعند السفر، وليلة الجمعة، وفى يوم الجمعة.
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