شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة:

الصحة: فيديو معلوماتى.. كيف تطلب خدمات الإسعاف الجوى من الصحة؟ توفير 4.6 مليون عبوة ألبان أطفال.. ومخزون الوحدات الصحية يكفى حتى 6 شهور.. و1090 منفذا لتوزيعها على المنتفعين.. والانتهاء من 16 محافظة تعمل بنظام الكوبونات للقضاء على السوق السوداء للألبان المدعمة توزيع 2.5 مليون كبسولة فيتامين أ على الأمهات بالوحدات الصحية بالجمهورية التموين:

التموين: انتظام معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين بالمحافظات التربية والتعليم:

التربية والتعليم: إعلان أرقام الجلوس غدًا.. تعرف على أخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2019 الامتحانات على الأبواب.. 700 ألف طالب فى الدبلومات الفنية يبدأون الاختبارات العملية السبت المقبل.. لجان الإدارة تغلق باب الاعتذارات للمعلمين .. وتشدد على منع الغش وحيازة الموبايل فى اللجان Advertisements الزراعة:

الزراعة: ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن حصاد 1.720 مليون فدان قمح.. تسهيلات ونقاط تجميع لتوريد "الذهب الأصفر" بالأسعار المعلنة.. حزمة إجراءات للتيسير على مزارعى المحصول.. وإنشاء مراكز نقل للشون والصوامع.. ومتابعات دورية لعمليات التوريد التعليم العالى:

التعليم العالى: فتح باب الدراسة فى الجامعات والمعاهد المصرية أمام الطلاب الوافدين مصر تشارك فى الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر الإيسيسكو بالسعودية الإسكان:

الإسكان: فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة بدء تسليم أراضى الحى الخامس بمشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة 9 يونيو النقل:

النقل: بدء الاستعداد لتجهيز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بالعيد

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