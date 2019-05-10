شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين التفجير الإرهابي بسوق شعبية شرق بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبية بمنطقة مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، الذي أسفر عن وقوع 8 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وأكد الأزهر الشريف أن مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الفضيل، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله ـ سبحانه- أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.