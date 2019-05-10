شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: البنتاجون وافق على نشر صواريخ فى الشرق الأوسط بسبب إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن البنتاجون الأمريكى وافق على نشر جديد لصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط لقلق يتعلق بإيران.

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