شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انسحاب الحوثيين من اليمن يبدأ غدا لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية فى نبأ عاجل، ما قالته الأمم المتحدة بأن الحوثيين عرضوا انسحابا من أجزاء فى الحديدة والصليف ورأس عيسى باليمن، كما أكدت الأمم المتحدة أنها ستراقب أنسحاب الحوثيين الذى سيبدأ فى 11 من الشهر الجارى لمدة 3 أيام.

وأضافت الأمم المتحدة، أن انسحاب الحوثيين سيسمح بدور أممي في إدارة الموانئ اليمنية

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جدير بالذكر أن عدد من المنظمات الحقوقية الدولية فى مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"، كشفت عن تورط الحوثيين فى جرائم حرب ارتكبتها بحق المدنيين، حيث تعرضت حياتهم للخطر بفعل تحزين الأسلحة والمواد المتفجرة وسط المناطق الآهلة بالسكان، حيث أفاد التقرير إن الانفجار الذي وقع في حي سعوان بالعاصمة اليمنية صنعاء في أبريل الماضي، كان بسبب انفجار مواد قابلة متفجرة خزنتها ميليشيات الحوثي.