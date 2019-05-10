شكرا لقرائتكم خبر عن إفلاس .. حقيقة تحريف معتز مطر مداخلة قديمة لعادل إمام مع الإبراشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تمخض الجبل فولد فأراً".. مقولة تنطبق حرفياً على المهتز معتز مطر، الذي لا يكف عن مهاجمة مصر ورموزها ليس فقط من قدموا أرواحهم فداءا للوطن، بل طالت كبار الفنانين، من خلال بث الأكاذيب وإختزال الحقائق على حسب أهواء من يخطط للتآمر على المصريين لإحداث الوقيعة والفتنة بينهما.

فبعد إفلاس المنصات الإعلامية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان التي تُبث من تركيا، وفقدهم للمصداقية والقدرة على الإقناع والتأثير في الرأي العام، لم يجدوا أمامهم سوى أرشيف اليوتيوب، لاقتناص مداخلات سابقة للمشاهير ببرامج التوك شو بالأعوام الماضية تتماشي مع موسم المسلسلات الرمضانية الحالي، لعلهم يجدوا منها مادة خصبة لبث سمومهم ضد الإعلام المصري الذي يقف لهم بالمرصاد دائمأً ويفضح أكاذيبهم .

فوجدوا مداخلة للنجم عادل إمام بتاريخ 6 فبراير 2018 ببرنامج العاشرة مساءاً على فضائية دريم، والذي كان يقدمة الإعلامي وائل الإبراشي حينها وتوقف منذ عدة أشهر لرحيل المذيع لقناة فضائية جديدة، والتي جاءت في نفس يوم الأزمة التي أثيرت بين المنتجين والرقابة على المصنفات الفنية بسبب إعلان الرقابة وضع ضوابط لمسلسلات رمضان حفاظاً علي الذوق العام ومنع أي مشاهد مسيئة للشهرالفضيل.

مداخلة عادل إمام الكاملة مع الإبراشي

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ليخرج علينا المهتز ببرنامجه على قناة الشرق الإخوانية لـ "يولول" مدعياً أن الدولة تضطهد الفنانين وقامت بمنع مسلسل " فلانتينو" للنجم عادل إمام والذي كان مقرر عرضه بالموسم الرمضانية الحالي .

أرجع المهتز السبب في ذلك لمداخلة عادل إمام مع الإبراشي والتي عبر فيها عن رفضه قرار الرقابة على المصنفات بشأن تمرير الأعمال الرمضانية عليها قبل البدء في تصويرها، مع العلم أن تلك المداخلة التي استند إليها "خادم أسياده" كانت منذ عام ونصف وقبل موسم رمضان 2018 العام الماضي، ومع هذا ظهر النجم عادل إمام بمسلسله الرمضاني في هذا العام " عوالم خفية ".

وعرض معتز مطر خلال برنامجه ثواني معدودة من مداخلة عادل إمام مع الإبراشي، واختزلها في رأي عادل إمام عن قرار الرقابة على المصنفات، ولم يشير من قريب أو بعيد أنها مداخلة ترجع لعام ونصف، ولم يعرض المداخلة كاملة.

في سياق متصل، كشف فريق إعداد برنامج العاشرة مساءا، عن أن سبب مداخلة عادل إمام مع الإبراشي لم تكن لإستطلاع رأيه على قرار الرقابة على المصنفات، بل جاءت بسبب حريق إندلع بفيلا الفنان عادل إمام من خارج السور، وطلب الإبراشي من النجم أن يطمأن الجمهور عنه.



خبر حريق فيلا عادل إمام 6 فبراير 2018

وأضاف فريق إعداد الإبراشي، أن المداخلة مع النجم بدأت بالحديث عن الحريق، ودارت مناقشة مطولة بينهما عن حالته الصحية وفي نهاية المكالمة سأله الإبراشي عن رأيه في قرار المصنفات الفنية فأجاب الزعيم.

ولأن أرشيف اليوتيوب الذي استعانت به الجماعة الكاذبة لا يُحرف، جاء أرشيف قناة دريم علي اليوتيوب لثبت بالدليل تاريخ المداخلة 6 فبراير 2018 بعنوان "العاشرة مساء.. الزعيم عادل إمام يكشف التفاصيل الكاملة عن حريق شب في فيلته الخاصة".