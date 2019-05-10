شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية فى العباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، وفدا من الأكاديمية اللاهوتية بموسكو التابعة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الذي يقوم بزيارة لمصر بدأت الاثنين الماضي، ومن المقرر أن تستغرق أسبوعا.

يتكون الوفد من رئيس الأساقفة امفروس و7 من الآباء الرهبان و11 من الأساتذة والطلاب.

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ويقوم الوفد بجولة في الأديرة القبطية للرهبان والراهبات، وهي أديرة منطقة وادي النطرون، الأنبا بيشوي، السريان، البراموس، إلى جانب دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، وديري القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وكذلك ديري الشهيد مارجرجس والشهيد أبي سيفين بمصر القديمة وأيضا الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس ومعهد الدراسات القبطية.