شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تؤمن على منشآتها الاثنين المقبل وتبدأ بالمدن الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ جامعة عين شمس، الاثنين المقبل، التأمين على المنشآت الجامعية الخاصة بالجامعة، انطلاقًا من أهمية التأمين على المنشآت الجامعية لما فيه من الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمنشآت.



وقال سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، إن مجلس جامعة عين شمس فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة وافق على إبرام بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التأمين للتأمين على كافة منشآت الجامعة.



وأضاف عبد الناصر، أن التأمين على المنشآت الجامعية يأتى للمحافظة على ثروات المنشآت، مما يوفر الطمأنينة فى نفوس الأفراد، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بالمنشآت الخاصة بالمدن الجامعية، موضحًا أن ذلك بدون أية أعباء مادية على الجامعة.