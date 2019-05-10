أخبار مصر | سيراميكا كليوباترا يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن العميد شامل دراز رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل الأجهزة الفنية لفرق القطاع والتي تتولى المهمة في موسم 2019-2020.

ويتولى محمد سعيد مهمة القيادة الفنية لفريق عام 1999، ويعاونه عاطف يوسف مدرب عام وعلي يحيى مدربا لحراس المرمى، وحسام إبراهيم إداريا، ومحمد سيد علاج طبيعي، وأحمد سعيد مسئولا للمهمات.

بينما يتكون الجهاز الفني لفريق 2001 من محمد السيد ميدو مدربا عاما ومحمد إبراهيم مدربا لحراس المرمى، ومحمد صلاح إداريا ومحمد أسامة أخصائي العلاج الطبيعي، وأدهم أبو غنيمة مسئولا للمهمات.

أما فريق 2003، فيقود محمد عادل الجهاز الفني ويعاونه أحمد سيد مدربا عاما ومحمد حنفي مدربا لحراس المرمى وأحمد رجب إداريا، ومصطفى حمدي مسئولا عن المهمات.

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وفريق 2005 يتكون الجهاز الفني فيه من حسين كمال مديرا فنيا وعلاء الدين كمال مدربا عاما، ونبيل مختار مدربا لحراس المرمى، وحمدي رمضان إداريا، ومصطفى عدنان مسئولا عن المهمات.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2006 من ماهر شكري مديرا فنيا، وسامر محمد مدربا عاما، ومحمود نبيه مدربا لحراس المرمى، وعبد الحليم حافظ إداريا، وعبد الله محمود أخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام أبو غنيمة مسئولا عن المهمات.

فيما تم تعيين هيثم نصر مديرا فنيا لفريق 2007، ومعه مصطفى عبد الله مدربا عاما، وفريق 2009 حسام غزال مديرا فنيا ومعه سامي عادل مدربا عاما، ويتولى محمد علي مسئولية تدريب حراس الفريقين، وسيد قطب إداري الفريقين، وتم تعيين أحمد إبراهيم في منصب المدير الإداري للقطاع بشكل عام.