أخبار مصر | تجديد تعيين صبري ياسين رئيسًا لشؤون الدعوة بالأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد تعيين صبري ياسين رئيسًا لشؤون الدعوة بالأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، تجديد تعيين كلا من الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون الدعوة، واستمرار تكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المديريات الإقليمية.

كما تقرر تجديد تعيين الشيخ خالد خضر إبراهيم خضر مديرًا لمديرية أوقاف القليوبية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف القاهرة، وتجديد تعيين المهندس مجدي عبد الله محمد أبو عيد رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الهندسية.