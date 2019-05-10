شكرا لقرائتكم خبر عن الكنائس الثلاث توقع مشروع الأحوال الشخصية عقب عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الكنائس المسيحية الثلاث للتوقيع النهائى على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين بعد عيد الفطر.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه كان محددا يوم 15 مايو الجارى كموعد لتوقيع رؤساء الكنائس على القانون ولكن الميعاد تم تأجيله نظرا لسفر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى أوروبا وكذلك الأنبا بولا أسقف طنطا.

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وقال المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية، إن القانون يتضمن تحديد كل الحالات للطوائف المختلفة، وهناك اتفاق على بنود فيما يخص الخطبة وأسباب الزواج وطريقة الزواج على أن يكون موثقا معترفا به، وآثار الانفصال أو الطلاق كالنفقة والحضانة وغيرها، أما فيما يخص الاختلافات فمثلا الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق، ولكن لدينا انفصال، فهناك داخل القانون تحديد الحالات للطوائف المختلفة.

وأضاف أن القانون لأول مرة حدد وجود لجنة فض منازعات داخل الكنيسة وستكون تلك اللجان مرتبطة بالمحاكم الابتدائية فى المحافظات وستأخذ شكلًا قانونيا عن طريق إرسال الكنائس لأسمائهم، وتخرج اللجنة بقرار رسمى حتى تكون لها صفة وتقدم قرارها خلال 60 يوما ومن حق المتخاصمين اللجوء للمحكمة.

وشدد على أن الكنائس لم تستبعد كنيسة الروم الأرثوذكس، متابعاً: «عندما تم مخاطبة الكنيسة فى 2014 قالوا إن لديهم لائحة خاصة بها مكتفين بها ولذلك لم تتم دعوتهم، والاجتماع الأخير فى الكاتدرائية المرقسية كان بحضور رؤساء وممثلى الكنائس الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، وأشار إلى أن هناك اهتماما من الدولة والكنائس بخروج القانون وستكون هناك إجراءات سريعة بعد التوقيع النهائى من الكنائس على مشروع القانون وتقديمه لمجلس النواب.

وقال حليم: «القانون سيخرج للنور قريبا ولن يمكث فى الأدراج مجددا لان هناك نية من الدولة ومنا لخروجه وتقديم حل للحالات المختلفة».