شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشارك العاملين بالمحافظة والجهاز التنفيذي الإفطار الرمضاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العاملين بالمحافظة والجهاز التنفيذي الإفطار الرمضاني الذي أقيم بنادي العاملين بالمحافظة بحضور المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات بالديوان.

قام المحافظ بالمرور على الحضور جميعاً وتقديم التحية والتهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ألقى المحافظ كلمة عقب الإفطار أكد فيها على سعادته بتواجد بين ابناءه واشقائه من العاملين بالمحافظة مشيدا بالجهود الكبيرة التي قام بها العاملين خلال الفترة الماضية والتي تاتي مواكبة للمشروعات الكبري التي تتم على ارض المحافظة وأضاف بأن الفترة الحالية تشهد تدريب وتأهيل العاملين استعداد لتطبيق منظومة التحول الرقمي وإعلان المحافظة الرقمية الأولي على مستوى الجمهورية.