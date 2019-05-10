شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصدر قرارًا بتخصيص مساحة 2 قيراط لإقامة محطة صرف صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر محافظ كفر الشيخ قرارًا رقم (7868) لسنة 2019م، بقبول تبرع المواطن «كريم عبدالدايم» بمساحة 2ط، الواقعة بناحية قرية الوراق، مركز سيدى سالم، لإقامة محطة صرف صحى عليها.

وفى حالة عدم التنفيذ خلال عامين من تاريخه يعتبر القرار كأن لم يكن، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 119 /2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى كتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 442 المؤرخ 26 فبراير 2019م والمتضمن الموافقة على إقامة محطة صرف صحى على قطعة الأرض تبرع المواطن، وعلى موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسته رقم 3 المنعقدة بتاريخ 8 إبريل 2019م بهذا الخصوص وعلى مذكرة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة في هذا الخصوص.

قدم المحافظ خالص الشكر للمواطن «كريم عبدالدايم» لتبرعه بقطعة أرض لإقامة محطة صرف صحى عليها، قائلاً: «المواطن والدولة شركاء التنمية».