شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محافظ كفرالشيخ الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن لعام 2019م، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبواسماعيل، مدير عام الطب البيطري، حيث تم تحصين 157110حيوانا ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الضأن، من بينها «15529 أغنام، و141581 أبقار».

وقدم المحافظ الشكر للدكتور عبدالحكيم أبواسماعيل، وكيل الوزارة_مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.