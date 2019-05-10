أخبار مصر

محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن

0 نشر
مجدي أبو العينين 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محافظ كفرالشيخ الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن لعام 2019م، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبواسماعيل، مدير عام الطب البيطري، حيث تم تحصين 157110حيوانا ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الضأن، من بينها «15529 أغنام، و141581 أبقار».

وقدم المحافظ الشكر للدكتور عبدالحكيم أبواسماعيل، وكيل الوزارة_مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري الماشية وجدري الضأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا