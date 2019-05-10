شكرا لقرائتكم خبر عن «التكافل الاجتماعي والنهوض بالمجتمع» ندوة بمسجد في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجمع الإعلامي بمدينة بئر العبد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة في مسجد السراحين حول التكافل الاجتماعي والنهوض بالمجتمع، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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وأكد عبدالفتاح الإمام، مدير المجمع، أن الندوة أقيمت بالتنسيق وبالتعاون مع إدارة الأوقاف، وحاضر فيها الشيخ: محمد سلامة الواعظ بالأزهر وعضو لجنة الفتوى ببئر العبد، وتناول فيها التكافل بين فئات المجتمع من خلال التعاون بين المواطنين بجانب ما تقوم به الدولة من خدمات في مختلف المجالات وبالتعاون بين منظمات المجتمع المدنى وتحقيق مطالب الأسر الأكثر احتياجا للوصول بالمجتمع إلى أعلى درجات التكافل الاجتماعى.

وحث المواطنين على أهمية الاستفادة من شهر رمضان في تحقيق التكافل الاجتماعى بينأفراد المجتمع وعلى مستوى كل حى وقرية حتى يعم المجتمع بأسره.

يأتى ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها المجمع خلال شهر رمضان المبارك تحت اشراف وادارة طلعت الحفنى كبير الاعلاميين بهيئة الاستعلامات.