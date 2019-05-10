شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار جماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن حملة «جبر الخواطر» في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «زين رمضانك»، أقامت إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء احتفالية لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام.

يأتي ذلك في إطار حملة «جبر الخواطر» التي تنظمها الإدارة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والمهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم.

تضمنت الاحتفالية افطارا جماعيا مع ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام وطلاب الدمج التعليمى.. أعقبه حفلا فنيا ترفيهيا لفرقة الموسيقى العربية والتنورة ومسرح العرائس بالاشتراك مع قصر ثقافة العريش.

وأكدت المهندسه ليلي مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم أن الحملة تهدف إلى زيادة روح المحبة والتآخى.. خاصة في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، ولجبر خاطر ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات المحتاجة والمرضى وأسرهم.

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ومن جانبها.. أكدت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم والمشرفة على الحملة أن الحملة انطلقت مع بداية شهر رمضان المبارك بزيارة المرضى في مستشفي العريش العام لجبر خواطرهم وأسرهم للتخفيف عنهم.. حيث قادتها المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم باشتراك فريق التربية الخاصة وعدد من القيادات.. مشيرة إلى أن الحملة مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، وسيقام حفل افطار جماعى أسبوعى معهم، واحياء الليالى الرمضانية بأنشطة ومسابقات دينية وثقافية وترفيهية وأمسيات دينية.

وأضافت أن الادارة بصدد تنفيذ عدة مبادرات وحملات خاصة بالتربية الخاصة في شهر رمضان من خلال المشاركة المجتمعية مع ذوى القدرات الخاصة لادخال السرور عليهم وعلى أسرهم.. فهناك عدة أنشطة لجبر الخواطر للفئات الأكثر احتياجا ولصالح ذوى الاحتياجات الخاصة والأيتام بتوزيع الهدايا عليهم.. إلى جانب تقديم مساعدات مالية لطلاب مدرسة التربية الخاصة وطلاب الدمج اليتامى.. كما تتضمن تقديم ملابس وكعك العيد لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين واليتامى والفئات الأخرى، وسيتم توصيلها اليهم في المنازل.

وكانت الحملة قد انطلقت أوائل شهر رمضان بزيارة المرضى بمستشفى العريش العام، ومنح المرضى وأسرهم هدايا رمزية كنوع من جبر الخواطر.. مع التمنيات لهم بالشفاء العاجل.

ويشارك في الحملة بعض القيادات التعليمية وفريق التربية الخاصة الذي يضم كل من: أحمد حسن عبدالوهاب مسؤول الأنشطة، عبدالرحمن عواد مسؤول الدمج، ونجلاء رضوان موجهة الاعاقة وخبيرة لغة الاشارة وغيرهم من العاملين بالتربية الخاصة.

ويذكر أن الحملة يستفيد منها نحو ٣٠٠ طالبا وطالبة من ذوى القدرات الخاصة ونحو 200 طالبا وطالبة من طلاب الدمج التعليمى واليتامى.. إلى جانب بعض الفئات الأخرى المحتاجة لجبر الخاطر.

ومما يذكر أيضا أنه سبق للادارة تنفيذ عدد من المبادرات والحملات لخدمة الطلاب المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمى في شمال سيناء، ومنها: مبادرة فرحتنا في لمتنا، مبادرة مفيش مستحيل، ومبادرة علمنى صح وغيرها.