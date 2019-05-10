شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوافق على ترخيص 15 منشأة طبية وإغلاق 19 أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على ترخيص 15 منشأة طبية بينها 7 قرارات لعيادات خاصة بتخصصات مختلفة منها «باطنة، أطفال، أسنان، نسا وتوليد، جلدية وتناسلية»، بالإضافة إلى 8 قرارات لنواد صحية ملحقة بفنادق سياحية.

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كما قرر المحافظ إغلاق ١٩ منشأة طبية غير مرخصة، وشملت قرارات الغلق عيادات خاصة للكشف الطبي وناديا صحيا وعيادات ملحقة بفنادق سياحية ومعمل تحاليل وذلك لعدم الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بها وفقا للقانون المنظم لعمل المنشآت الطبية، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة، ومخالفة أحكام القانون.

جاء ذلك بعد عرض الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد مرعي حرص مديرية الصحة على متابعه التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ارتكابها، وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.