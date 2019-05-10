شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب إعلان «اتجوزني بقى يا أحمد»: مكنتش متخيل كده.. وهدفي سلسلة دعايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فتحي، مدير تسويق عقاري، صاحب تعليق إعلان «اتجوزنى بقى يا أحمد»، الذي شهد سخرية وجدلا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الجمعة، بمدينة بنها، إن الهدف من وراء الإعلان هو سلسلة دعاية تبدأ بـ«عاوزه أتجوز»، ويليه إعلان عن سبب تأخير الزواج، ثم عرض الحل في الشقق وإعلان سعرها.

وأضاف «فتحى»، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه قام بتعليق اللافتات على أن يقوم بداية الأسبوع بالذهاب لمجلس المدينة لاستخراج تصريح إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سبقته واتجهت اتجاها مخالفا للمطلوب.

فيما أبدت صاحبة أتيليه ببنها، غضبها، لافتة إلى أن الإعلان فكرتها، وأنها هي من قامت بتعليق اللافتات كنوع من أنواع الدعاية للأتيليه.

Advertisements

من جانبه، قال حمدى سلامة، رئيس مدينة بنها، إنه تم التوصل للشخص المتسبب في فوضى لافتة «اتجوزنى بقى يا أحمد» شاب يدعى «محمد فتحى» مشيرا إلى أن اللافتات دعاية لحجز شقق بمدينة بنها.

وأضاف رئيس المدينة أنه سوف يتم تغريمه ومحاسبته على تعليق إعلان في شوارع المدينة دون تصريح من المجلس، وأثارت لافتات «اتجوزنى بقى يا أحمد» سخرية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدما علقتها فتاة تعبيرا عن حبها الشديد لفتى أحلامها دون أن تذكر أي بيانات عنه.

وفوجئ أهالي مدينة بنها بتعليق لافتة أعلى نفق الإشارة ببنها، وشارع النجدة ومنطقة الفلل، حيث حملت اللافتة كلمة «اتجوزني بقى يا أحمد».

واستنكر أهالي المدينة أن تستباح الشوارع وتصبح مجالا لغرام وتبادل رسائل الحب والإعجاب، وطالبوا بمحاسبة أي مواطن لا يراعى حرمة الطريق، ويجهل أن الشارع ملكية عامة، لكل الناس، ولا يصح أن يتحول لمكان للابتذال، وأن تصبح مثل هذه العبارات بالشوارع وأن تتحول إلى مجال للمجاهرة بمشاعر الحب والغرام.

وطالب الأهالي التنفيذيين بالمدينة باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على حرمة الشارع، ولو بلافتة، وأن يكون تطبيق القانون على الجميع.