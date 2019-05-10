”الخليج 365” يفضح خطيئة جديدة لـ "BBC" ضد الدولة والاقتصاد فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "حلف إعلامى بين بى بى سى والجزيرة ومكملين بمعرفة قيادات الإخوان فى لندن وتمويلات مشبوهة ودعم قطر وتركيا.. خطيئة جديدة لـ "BBC" ضد الدولة والاقتصاد فى مصر.. القناة البريطانية أرادت مهاجمة مصر فاستضافت ناشطة سألتها عن ارتفاع الأجور فى الموازنة 30 مليار فردت: لم ترتفع.. حلف الشبكة البريطانية والجزيرة.. فتش عن التمويل.. الشبكة البريطانية اعتادت الاستعانة بشخصيات هامشية تطلق عليهم «الخبير والباحث والمطلع» لترويج الأكاذيب ضد مصر. اقرأ فى العدد أيضا.. - تغيير أسماء 516 مسجدًا كانت تحمل مسميات جمعيات وجماعات متطرفة - تغيير أسماء 516 مسجدًا كانت تحمل مسميات جمعيات وجماعات متطرفة - إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة إلكترونياً اليوم.. تصل إلى مديريات التعليم غداً ويتسلمها الطلاب من المدارس الأسبوع المقبل - السيسى يوجه بالتطوير الحضارى لمنطقة "النخيل" بنهاية محور المشير.. الرئيس يتفقد المنطقة بعد صلاة الجمعة.. ويوجه بتطوير يخدم أهلها ويوفر فرص عمل لهم.. ويراجع محل فاكهة أمر بتسليمه لمواطن فى الطريق - السيسى يوجه بالتطوير الحضارى لمنطقة "النخيل" بنهاية محور المشير.. الرئيس يتفقد المنطقة بعد صلاة الجمعة.. ويوجه بتطوير يخدم أهلها ويوفر فرص عمل لهم.. ويراجع محل فاكهة أمر بتسليمه لمواطن فى الطريق - ظاهرة استثنائية فى تاريخ الفن.. الزعيم يفضح مستنقعات الكذب الإخوانية.. ويؤكد: تأجيل تصوير فلانتينو جاء بطلب منى - نائب رئيس البنك الدولى: اقتصاد مصر على الطريق الصحيح.. فريد بلحاج لـ"الخليج 365": اقتراب معدل النمو من % 6 يؤكد قوة الإرادة السياسية - نائب رئيس البنك الدولى: اقتصاد مصر على الطريق الصحيح.. فريد بلحاج لـ"الخليج 365": اقتراب معدل النمو من % 6 يؤكد قوة الإرادة السياسية - التابعى يكشف الخيوط: أسرار الغناء ومحاولة الانتحار فى مذكرات أسمهان -«الكسب» يطلب التحرى عن ثروة 142 متهما فى قضايا فساد القمح.. الجهاز يتسلم 60 تقريرا بشأن مستحقات الدولة من وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى -«الكسب» يطلب التحرى عن ثروة 142 متهما فى قضايا فساد القمح.. الجهاز يتسلم 60 تقريرا بشأن مستحقات الدولة من وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى Advertisements - 50 مليون مواطن يستفيدون من خطة الدولة لسداد مستحقات الحكومة إلكترونيا.. الخطة تستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات - مصر تُدين حادث التفجير فى بغداد وتعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق - 5 آلاف فريق بالرعاية الأساسية يشاركون فى تنفيذ المرحلة الأولى للتأمين الصحى - 5 آلاف فريق بالرعاية الأساسية يشاركون فى تنفيذ المرحلة الأولى للتأمين الصحى - الأرصاد تحذر: ارتفاع حاد فى درجات الحرارة من اليوم حتى نهاية الأسبوع - ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ 2.5 مليون طن للأسواق العالمية - ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ 2.5 مليون طن للأسواق العالمية -11 صنفًا سجلت 1.9 مليون طن خلال 4 أشهر.. وشركات التصدير تحت مجهر الرقابة لرصد المخالف - حبس متهمين 15 يوماً والنيابة تأمر بضبط آخرين فى قضية الاستيلاء على أموال "الأوقاف" - حبس متهمين 15 يوماً والنيابة تأمر بضبط آخرين فى قضية الاستيلاء على أموال "الأوقاف" - تدريب موظفى المكاتب الفنية بالوزارات على تنمية المهارات الإدارية



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