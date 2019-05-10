شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مميزات إلهية يتميز بها شهر رمضان عن سائر الشهور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر رمضان شهرٌ مَيَّزَه اللهُ عن باقى شهور السنة بإنزال القرآن فيه وفرضية صيامه على المسلمين واختصه بفضائل لا توجد فى غيره من الشهور؛ ليكون محلًّا للسَّبْق ونَيْل أعلى الدرجات، وتَدارُك الفائِت مِنَ الأعمال والأوقات، ومن فضائل هذ الشهر :- 1- اختصاصه بفرضية الصيام. Advertisements 2- فيه نزول القرآن الكريم. 3- فيه تفتح أبواب الجنة وأبواب الخير. 4- تتزين لياليه بليلة القدر. 5- فيه مدارسة القرآن وكثرة تلاوته وصلاة التراويح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 مميزات إلهية يتميز بها شهر رمضان عن سائر الشهور.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.