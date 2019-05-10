​تجديد تعيين 3 قيادات بوزارة الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بتجديد تعيين كلا من الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة، واستمرار تكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المديريات الإقليمية.
كما قرر مدبولي، تجديد تعيين الشيخ خالد خضر إبراهيم خضر مديرًا لمديرية أوقاف القليوبية، مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف القاهرة، وتجديد تعيين المهندس مجدي عبدالله محمد أبو عيد رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الهندسية.
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