شبكة تليفزيون"النهار" تطلق قناة "النهار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أطلقت شبكة تلفزيون "النهار"، تزامنًا مع بداية شهر رمضان، قناة "النهار 2"، حيث تعيد القناة كافة ما يعرض على شاشة النهار one من الأعمال الدرامية والبرامجية.
وصرح عمرو الليثي رئيس شبكة تلفزيون النهار، أن فكرة انطلاق القناة تأتي من مبدأ "صلي براحتك وزور أصحابك وقرايبك وإعمل كل اللي نفسك فيه واللي هيفوتك هتلاقيه"، وذلك حتى لا يتعطل المشاهد عن أداء الصلاة خلال شهر رمضان، وتوفير الوقت المتاح لمشاهدته الأعمال الرمضانية دون تعطيله عن روحانيات الشهر الكريم.
يذكر أن، شبكة "النهار" تعرض 5 مسلسلات على شاشتها "السهام المارقة"، "سوبر ميرو"، "الزوجة الـ18"، "حدوتة مرة" ، و"مملكة الغجر".
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