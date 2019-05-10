البابا تواضروس يستقبل وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية بالمقر الباباوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الجمعة، وفدًا من الأكاديمية اللاهوتية بموسكو التابعة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الذي يقوم بزيارة لمصر بدأت الاثنين الماضي ومن المقرر أن تستغرق أسبوع.
يتكون الوفد من رئيس الأساقفة امفروس و٧ من الآباء الرهبان و١١ من الأساتذة والطلاب.
ويقوم الوفد بجولة في الأديرة القبطية للرهبان والراهبات، وهي أديرة منطقة وادي النطرون، الأنبا بيشوي، السريان، البراموس، إلى جانب دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت. وديري القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر وكذلك ديري الشهيد مارجرجس والشهيد أبي سيفين بمصر القديمة وأيضا الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس ومعهد الدراسات القبطية.
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