الأزهر يدين تفجيرًا إرهابيًا بسوق شعبية شرق بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف تفجيرًا إرهابيًا استهدف سوقًا شعبية بمنطقة (مدينة الصدر) شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط 8 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم الجمعة-، أن مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الفضيل، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله ـ سبحانه - أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.