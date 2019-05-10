شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بنك الدم: الاحتياطي 24 ألف كيس ونعتمد على التبرع بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الصحة ممثلة في المركز القومي لخدمات نقل الدم، حملة توعية للتبرع بالدم في شهر رمضان، وحث المواطنين على التبرع بالدم باعتباره أحد اشكال الزكاة خلال الشهر الكريم.

وقالت الدكتورة نهاد مسعد، مدير مركز خدمات نقل الدم القومية التابع لوزارة الصحة، إن المركز استهدف عدد من المساجد الكبرى عقب صلاة التراويح، وتم التنسيق مع أئمة تلك المساجد، لحث المواطنين على التبرع بالدم في السيارات والأطقم المتمركزة أمام تلك المساجد عقب صلاة العشاء مباشرة.

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وأضافت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن معدل الاقبال خلال الأيام الأولى من الشهر مازال ضعيفا، ولكن متوقع زيادته تدريجيا خلال الأيام المقبلة حتى يصل لذروته في العشر الأواخر من الشهر الكريم، كاشفة عن وضع خطة للاستعداد بشكل خاص لليلة القدر والتي تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين على التبرع بالدم بمعدلات غير مسبوقة.

وشددت مدير مركز خدمات نقل الدم، على أن التبرع بالدم أحد اشكال التكافل الاجتماعي ونوع من الزكاة على الصحة في هذا الشهر الكريم، وكيس الدم الواحد قد ينقد حياة أكثر من مريض بعد فصل جميع مشتقاته، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي في بنوك الدم التابعة للوزارة يتراوح بين 22 – 25 ألف كيس دم بمختلف مشتقاته.

فيما قالت الدكتورة شرين صبري رئيس قسم التبرع بمركز خدمات نقل الدم، إن شهر رمضان يشهد زيادة متوقعة في اعداد ونسب المتبرعين بالدم كل عام، ولكن مازال الاقبال محدود خلال الأيام الأولى لعدة اعتبارات منها استمرار فترة الامتحانات التي تعيق بعض الطلاب على التبرع، وأيضا درجة حرارة الجو، لكنها توقعت زيادة المعدلات تدريجيا خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة حملات التوعية والتواجد بالمساجد الكبرى في مختلف المناطق.

وحثت رئيس قسم التبرع، جموع المواطنين على أهمية التبرع بالدم لما له من فوائد طبية عديدة للمتبرع، هذا بالإضافة إلى كون التبرع هو المصدر الأساسي لبنوك الدم التابعة للوزارة والتي تعتمد عليها بنسبة 100%، مؤكدة أن مدة التبرع لا تتجاوز 15 دقيقة فقط فور خروج المصليين من صلاة التراويح والتوجه لنقطة التبرع المتمركزة أمام المسجد.