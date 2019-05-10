شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية في ضيافة كنيسة الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفد من الأكاديمية اللاهوتية بموسكو التابعة للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الذي يقوم بزيارة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت يوم الاثنين الماضي ومن المقرر أن تستغرق أسبوع.

يتكون الوفد من رئيس الأساقفة امفروس و٧ من الاباء الرهبان و١١ من الأساتذة والطلاب.

ويقوم الوفد بجولة في الأديرة القبطية للرهبان والراهبات، وهي أديرة منطقة وادي النطرون، الأنبا بيشوي، السريان، البراموس، إلى جانب دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت. وديري القديس الأنبا أنطونيوس والقديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر وكذلك ديري الشهيد مارجرجس والشهيد أبي سيفين بمصر القديمة وايضا الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس ومعهد الدراسات القبطية.