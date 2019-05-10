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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، الجمعة، بروتكول تعاون بين محافظة بورسعيد والهيئة، لتخصيص ٥٤ مصنعا من مجمع الصناعات الصغيرة التابع للهيئة بجنوب بورسعيد للمحافظة لتخصيصها لشباب المستثمرين.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل التسهيلات وفتح الأبواب أمام شباب بورسعيد للاستثمار في المجال الصناعي.

توقيع هذا البروتوكول الذي سيتم تنويع الإنتاج فيها بين صناعات القيمة المضافة من تكرير الغاز الطبيعي واستخدام مادة ال PVC والبروبلين لصناعات البلاستيك بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.

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بروتوكول بين محافظة بورسعيد والتنمية الصناعية لتمليك 54 مصنعا للشباب

وتولي جهاز المنطقة الحرة سداد قيمة هذه المصانع بمبلغ ٢٠٧ مليون جنيه وسيتم تقديم التسهيلات للشباب من أصحاب المصانع لسداد ثمنها من خلال قروض بنكية تسدد على 10 سنوات وفائدة متناقصة تبلغ ٥% سنويا.

ومن جانبه، وجه المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية الشكر إلى محافظ بورسعيد على التعاون والجهود المبذولة لإحداث تنمية صناعية وتهيئة الأجواء امام الشباب للاستثمار في هذا المجال.

وأكد أن الفرصة متاحة أمام شباب بورسعيد لتملك مشروعات صناعية في باقي المصانع الموجودة بالمجمع جنوب بورسعيد بخلاف أراضي أخرى متاحة للمستثمرين والشباب في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة والمجاورة للمجمع.

وقال إن الهيئة وفرت الوقت والجهد لشباب المستثمرين بمنحهم رخص التشغيل في ظرف 3 أيام فقط بعد توقيع عقود التمليك كما جهزت المصانع بكل المرافق لبدء التشغيل الفوري لأصحابها لمجرد الحصول على رخصة التشغيل.